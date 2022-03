Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 3.)

Ljubljana, 17. marca - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je premier Janez Janša poudaril, da je pomembno, da po vzoru obiska premierjev Slovenije, Poljske in Češke tudi drugi voditelji držav obiščejo Ukrajino. Poročale so tudi o tem, da bo Slovenska vojska v sklopu Natove misije v Ukrajino napotila do 200 vojakov.