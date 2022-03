Obrtniki in podjetniki prejeli priznanja za zadnji dve leti

Brdo pri Kranju, 17. marca - Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je nocoj na Brdu pri Kranju podelila priznanja najboljšim obrtnikom in podjetnikom zadnjih dveh let. Po zdravstveni krizi se malo gospodarstvo sooča že z novimi težavami, podražitvijo energije in oteženo dobavo sestavnih delov. Predstavniki vlade so na današnji prireditvi napovedali pomoč.