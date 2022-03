Osrednje evropske borze mešano, nafta precej dražja

London/Frankfurt/Pariz, 17. marca - Delniški indeksi na treh najpomembnejših borzah v Evropi so dan končali neenotno. Vlagatelji so bili pozorni na dogajanje v Ukrajini in njegove posledice za svetovno gospodarstvo, odmevala je tudi odločitev Bank of England, ki je tretjič zapored dvignila svojo ključno obrestno mero. Nafta se precej draži.