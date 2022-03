Stanovanjske gradnje februarja v ZDA navzgor

Washington, 17. marca - V ZDA so februarja preračunano na letno raven začeli graditi 1,77 milijona stanovanj in hiš, kar je 6,8 odstotka več kot januarja oziroma 22 odstotkov več kot februarja lani. Najbolj je naraslo število začetih gradenj novih stanovanjskih hiš, še posebej na severovzhodu ZDA, kjer so jih začeli graditi 29 odstotkov več kot januarja.