Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila subvencioniranje priprave učbenikov in obnovo zavoda za šolstvo

Ljubljana, 17. marca - Vlada je danes sklenila, da se v načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 uvrsti dvoletni projekt subvencioniranja priprave učbenikov in obnova mansarde in kleti zavoda za šolstvo. Za prvi projekt je namenjenih nekaj več kot 1,4 milijona evrov, za drugi pa dober milijon evrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.