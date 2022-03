Na območju kranjske občine našli in varno odstranili mino iz druge svetovne vojne

Kranj, 17. marca - Ob strugi potoka Štajna v Zgornjih Bitnjah v Mestni občini Kranj so danes našli neeksplodirano mino iz druge svetovne vojne. Kot so sporočili z mestne uprave, ni bil pri tem nihče poškodovan. Policisti so območje zavarovali, najdeno neeksplodirano eksplozivno sredstvo pa je prevzela Uprava RS za zaščito in reševanje.