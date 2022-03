V Ukrajini nadaljevanje spopadov, ostre obsodbe bombardiranja v Mariupolju

pripravil Luka Krek

Kijev/Mariupolj/Černigiv/Berlin, 17. marca - Ruski napadi na Ukrajino se še naprej stopnjujejo, vrstijo se obsodbe bombardiranja gledališča v mestu Mariupolj, kamor so se pred ruskimi napadi zatekli civilisti. Napad so ukrajinske oblasti in EU označile za vojni zločin, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je vojno v svoji državi danes označil za "nov zid" v Evropi.