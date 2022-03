Na začasno lokacijo tudi mariborska Pionirska knjižnica

Maribor, 19. marca - Potem ko so zaradi izgradnje Centra Rotovž jeseni lani preselili na nadomestno lokacijo osrednjo enoto Mariborske knjižnice in čitalnico, se zdaj z Rotovškega trga seli tudi Pionirska knjižnica. Tudi ta bo začasno v trgovskem centru City na Trgu Leona Štuklja. Selitev bo potekala med 6. aprilom in 2. majem.