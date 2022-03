Jelka Pirkovič ostaja v.d. generalne direktorice direktorata za kulturo dediščino

Ljubljana, 17. marca - Vlada je ponovno podaljšala mandat vršilki dolžnosti generalne direktorice direktorata za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Jelki Pirkovič in sicer od 23. marca do imenovanja generalnega direktorja ali direktorice. Njen mandat je sedaj omejen na največ šest mesecev in sicer najdlje do 22. septembra, so danes sporočili po seji vlade.