Vlada ustanovila urada za centralno nabavo medicinskih pripomočkov in opreme

Ljubljana, 17. marca - Vlada je na današnji seji sprejela odlok o ustanovitvi, nalogah in organizaciji Urada za centralno cenovno evidenco medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Ta bo vladi na področju nabav v zdravstvu zagotavljal informacijsko, organizacijsko, strokovno in drugo pomoč za doseganje primerljivih in optimalnih cen pri javnem naročanju.