Izolski občinski svet s stališčem glede prenosa lastninske pravice za območje ladjedelnice

Izola, 17. marca - Izolski občinski svetniki so na današnji redni seji sprejeli uradno stališče v zvezi s prenosom lastninske pravice za območje ladjedelnice z Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na državo. Svetniki so pozdravili odločitev DUTB, ob tem pa izrazili željo po začetku dialoga med lokalno skupnostjo in državo o potencialnih vsebinah na območju.