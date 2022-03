Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 17. marca - Zvečer in v prvem delu noči bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, proti jutru pa se bo zlasti v vzhodni Sloveniji oblačnost še nekoliko povečala. Burja na Primorskem se bo v drugem delu noči okrepila. Jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.