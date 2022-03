Ljubljanska borza: Delnice Krke dražje za 4,6 odstotka

Ljubljana, 17. marca - Na Ljubljanski borzi je indeks SBI TOP zrasel za dva odstotka, k čemer so najbolj pripomogle delnice Krke, ki so se podražile za 4,6 odstotka. Borzni posredniki so z njimi sklenili za skoraj dva milijona evrov poslov, skupni promet pa je dosegel 3,39 milijona evrov. Precej so pridobile še delnice Petrola in NLB.