Okoljski ministri EU potrdili splošni pristop za uredbo o baterijah

Bruselj, 17. marca - Okoljski ministri EU so na prvem rednem formalnem zasedanju sveta za okolje v času francoskega predsedovanja uniji, potrdili splošni pristop za uredbo o baterijah in odpadnih baterijah. Ministri so razpravljali tudi o zakonodajnem paketu Pripravljeni na 55 s poudarkom na uredbi trgovanja z emisijami in o predlogu uredbe o deforestaciji.