Milena Baldassarri prvo ime 34. MTM Narodni dom v Ljubljani

Ljubljana, 17. marca - Od petka do nedelje bo v ljubljanskem gimnastičnem centru potekal že 34. mednarodni turnir MTM Narodni dom. Organizatorji pričakujejo 340 tekmovalk iz 20 držav, prvo ime turnirja bo v odsotnosti ruskih in beloruskih tekmovalk Italijanka Milena Baldassarri, svetovna podprvakinja s trakom (2018) in z ekipo (2021).