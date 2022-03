Novomeški kolesarji v jubilejno 50. sezono

Novo mesto, 17. marca - Kolesarski klub Novo mesto - danes Kolesarski klub Adria Mobil - je nastal 18. maja 1972 in v svoji 50 let dolgi zgodovini spisal številne zgodbe o uspehu. Kot so na pragu nove sezone povedali v klubu, prav z mislijo na vse velike uspehe vseh začenjajo letošnja tekmovanja.