Izidi moškega superveleslaloma v Courchevelu

* Izidi, superveleslalom, moški: 1. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:09,43 2. Marco Odermatt (Švi) 1:09,96 +0,53 3. Gino Caviezel (Švi) 1:10,18 +0,75 4. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:10,31 +0,88 5. James Crawford (Kan) 1:10,45 +1,02 6. Matthieu Bailet (Fra) 1:10,71 +1,28 7. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:10,79 +1,36 8. Alexis Pinturault (Fra) 1:11,05 +1,62 9. Justin Murisier (Švi) 1:11,09 +1,66 10. Beat Feuz (Švi) 1:11,26 +1,83 Stefan Rogentin (Švi) 1:11,26 +1,83 ... - na startu ni bilo slovenskega predstavnika * Skupno, moški (35/37): 1. Marco Odermatt (Švi)** 1539 točk 2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1150 3. Matthias Mayer (Avt) 880 4. Henrik Kristoffersen (Nor) 874 5. Vincent Kriechmayr (Avt) 840 6. Beat Feuz (Švi) 820 7. Dominik Paris (Ita) 680 8. Manuel Feller (Avt) 627 9. Lucas Braathen (Nor) 551 10. Alexis Pinturault (Fra) 545 ... 37. Žan Kranjec (Slo) 219 58. Martin Čater (Slo) 136 68. Boštjan Kline (Slo) 100 98. Štefan Hadalin (Slo) 44 99. Miha Hrobat (Slo) 42 ... - superveleslalom, končno, moški (7): 1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor)* 530 točk 2. Marco Odermatt (Švi) 402 3. Vincent Kriechmayr (Avt) 375 4. Matthias Mayer (Avt) 372 5. James Crawford (Kan) 226 6. Beat Feuz (Švi) 213 7. Stefan Rogentin (Švi) 173 8. Raphael Haaser (Avt) 170 9. Dominik Paris (Ita) 158 10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 151 ... 34. Martin Čater (Slo) 32 47. Boštjan Kline (Slo) 5 ...

(**) Opomba: Dobitnik velikega kristalnega globusa.

(*) Opomba: Dobitnik malega kristalnega globusa v seštevku discipline.

Točke za svetovni pokal na finalnih tekmah sezone osvoji le najboljših 15 na tekmi.