Sporočilo uredništvom - minister Poklukar se ne bo udeležil današnje podelitve priznanj OZS

Ljubljana, 17. marca - Minister za zdravje Janez Poklukar se ne bo udeležil podelitve priznanj obrtnik leta in podjetnik leta za leti 2020 in 2021 ter najstarejši obrtnik leta 2020, ki se bo začela ob 18. uri v Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju, so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).