Ukrajinske begunce naj bi namestili tudi na Debelem rtiču

Debeli rtič, 17. marca - Na ankaranski občini so za STA potrdili pogovore z vladnim uradom za oskrbo in integracijo migrantov o namestitvi beguncev iz Ukrajine na Debelem rtiču. Namestili naj bi predvsem ženske in otroke, več, tudi o skupnem številu beguncev, pa naj bi bilo znanega po petkovem sestanku.