ZN bo novinarjem v Ukrajini zagotoviti zaščitno opremo

Pariz, 17. marca - Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je danes sporočila, da bo novinarjem, ki delajo v Ukrajini, zagotovila neprebojne jopiče in čelade. Odločitev prihaja po smrti več novinarjev, kar je sprožilo proteste medijskih skupin, ki trdijo, da Rusija ne ščiti vojnih poročevalcev, kot to zahteva mednarodno pravo.