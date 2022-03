Hrvaška sprošča protikoronske ukrepe

Zagreb, 17. marca - Hrvaška bo v petek sprostila protikoronske ukrepe, ki se nanašajo na zbiranje ljudi ter delovni čas barov in restavracij. Ti bodo lahko odprti do 2. ure zjutraj namesto do polnoči, je sporočil hrvaški premier Andrej Plenković. Za vstop v državo Hrvaška še vedno zahteva potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali testiranju.