V novogoriški OŠ Kozara ob obletnici razmišljajo o obnovi in širitvi

Nova Gorica, 17. marca - Na Osnovni šoli (OŠ) Kozara že 60 let skrbijo za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Goriškem. Okroglo letnico delovanja so obeležili lani, zaradi epidemioloških razmer pa so slovesnost pripravili danes. V prihodnosti načrtujejo prenovo telovadnice, atrija in učilnic, ki naj bi se začela še letos.