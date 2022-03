Tuji turisti v Sloveniji jeseni potrošili več od pričakovanj

Ljubljana, 17. marca - Vtis varnosti Slovenije v času globalne pandemije covida-19 je lani jeseni močno vplivala na odločitev tujih turistov za obisk Slovenije, kažejo podatki statističnega urada. Tuji turisti, ki so septembra ali oktobra 2021 bivali v slovenskih hotelih, so sicer porabili povprečno 201 evro na dan, za večino so bili izdatki višji od pričakovanih.