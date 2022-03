Macron želi okrepiti neodvisnost Francije

Pariz, 17. marca - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes v predstavitvi volilnega programa dejal, da želi okrepiti gospodarsko moč in neodvisnost Francije. Napovedal je krepitev obrambnih sposobnosti države, dvig upokojitvene starosti na 65 let, spremembe so po njegovem mnenju nujne tudi v francoskem šolstvu in zdravstvu.