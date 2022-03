Zlati boben letos brez Rusov in Belorusov

Ljubljana, 17. marca - Mednarodni kreativni festival Zlati boben, ki ga vsako leto oktobra v Portorožu pripravlja Slovenska oglaševalska zbornica, bo letos brez ruskih in beloruskih gostov. Rusi in Belorusi so s takojšnjo veljavo letos izključeni tako iz oddaje prijav na tekmovalni del festivala kot tudi iz članstva v žirijah, so sporočili organizatorji.