Zelenski v nagovoru bundestagu: Vojna v Ukrajini je nov zid v Evropi

Berlin/Kijev, 17. marca - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes z video nagovorom članom nemškega bundestaga nadaljeval serijo nagovorov tujih parlamentov. Kot v ameriškem kongresu in britanski poslanski zbornici so ga tudi v bundestagu pozdravili s stoječimi ovacijami. V govoru je sicer vojno v svoji državi označil kot nov zid v Evropi in kritiziral Nemčijo.