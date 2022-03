Predlogu SNS za prepoved objavljanja političnih anket naklonjeni tudi v SDS

Ljubljana, 17. marca - Predlogu poslancev SNS za prepoved objave političnih anket pol leta pred volitvami so v današnji splošni razpravi v DZ podporo napovedali tudi poslanci SDS. V drugih poslanskih skupinah, ki so predstavile svoja stališča, pa so do predlagane rešitve kritični. O tem, ali je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, bo DZ glasoval prihodnji teden.