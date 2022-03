Dončić in Dragić blestela na slovenskem derbiju lige NBA

Brooklyn, 17. marca - Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA na "slovenskem derbiju" premagali Brooklyn s končkom sreče s 113:111. Blestela sta tudi oba slovenska košarkarja. Luka Dončić je bil s 37 točkami ter devet skoki in podajami najboljši posameznik večera, Goran Dragić je na nasprotni strani za Brooklyn dosegel 21 točk, tri skoke in štiri podaje.