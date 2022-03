Po padcu letalnika v Zagrebu lastniki poškodovanih avtomobilov morda brez povračila škode

Zagreb, 18. marca - Lastniki avtomobilov, ki so bili poškodovani ob padcu vojaškega letalnika v Zagrebu, bodo morali škodo očitno pokriti sami. Hrvaške zavarovalnice ne krijejo škode v primeru vojn in vojaških operacij. Enako je v Sloveniji, bi pa krili škodo ob nenamernem padcu zračnega plovila, so za STA pojasnili v Zavarovalnici Triglav.