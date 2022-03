V Krki pozorno spremljajo razmere v Ukrajini, dolgoročnih posledic ne vidijo

Novo mesto, 17. marca - V Krki za zdaj še ne znajo zanesljivo oceniti vpliva trenutnih razmer v Rusiji in Ukrajini na poslovanje v letu 2022, a kot zagotavljajo, imajo močno kapitalsko strukturo, ustvarjajo robusten denarni tok iz poslovanja in so brez finančnega dolga. Zato uspešno poslovanje na daljši rok ni ogroženo, piše v nerevidiranih izkazih za lani.