Kijev: Ruske sile na civiliste iz zraka, ker na kopnem niso bile uspešne

Kijev/Mariupolj/Moskva/London, 17. marca - Po odmevnih napadih v Černigivu in Mariupolju iz različnih koncev Ukrajine danes znova poročajo o nasilju. Med drugim sta raketi zadeli stanovanjski blok v Kijevu in šolo v kraju Merefa v regiji Harkov. Kijev Rusiji očita, da je, potem ko so njene kopenske operacije zastale, okrepila obstreljevanje civilistov iz zraka, poroča britanski BBC.