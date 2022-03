Sodišče oprostilo obtožena tatvine in prodaje orožja

Ljubljana, 17. marca - Okrožno sodišče v Ljubljani je izreklo oprostilno sodbo Ivanu Robežniku in Lovru Smergutu, ki sta bila obtožena tatvine in prodaje orožja. Pred tremi leti naj bi sodelovala pri ropu trgovine 365 Plus v Ljubljani, vendar kriminalisti in tožilstvo sodišču niso priskrbeli dovolj trdnih dokazov, da bi jim lahko to dokazali, poročajo mediji.