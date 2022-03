V Slovenski Bistrici razstava vedut krajev med Pohorjem in Bočem

Slovenska Bistrica, 17. marca - V Gradu Slovenska Bistrica bodo zvečer odprli razstavo starih vedut iz obdobja med 17. in koncem 19. stoletja z naslovom Podobe krajev med Pohorjem in Bočem. Razstavo je v soavtorstvu z umetnostnim zgodovinarjem Ferdinandom Šerbeljem pripravil mariborski založnik, galerist in zbiralec domoznanskega gradiva Primož Premzl.