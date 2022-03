Branilci naslova so se znesli nad predzadnjimi v ligi NHL

New York, 17. marca - Štirikratni zmagovalci severnoameriške hokejske lige NHL (2004, 2015, 2020, 2021), ki so osvojili zadnja dva Stanleyjeva pokala, Tampa Bay Lightning, so prišli do druge zmage po vrsti. Floridčani so s 4:1 v gosteh odpravili predzadnjo ekipo prvenstva, novinca v ligi NHL, Seattle Kraken.

Victor Hedman je za Tampo v Climate Pledge Areni v Seattlu dosegel dva gola. Steven Stamkos je imel tri podaje na svoji 900. tekmi v ligi NHL, Andrej Vasilevskij pa je dosegel 24 obramb za svojo 32. zmago v tej sezoni lige NHL za Lightning.

"Ponosen sem, da sem del te organizacije na vseh 900 tekmah in upam, da jih bo še veliko," je dejal Stamkos.

Tampa v razvrstitvi atlantske skupine zaseda drugo mesto s 84 točkami, štiri manj od vodilne Floride.

Seattle je z 42 točkami povsem na repu tihomorske divizije, v kateri so tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja trenutno drugi s 74 točkami. Na ligaški lestvici je od sezone 2021/22 novinec v ligi NHL predzadnji, slabši so zgolj igralci Montreala s 40 točkami.

Hokejisti Minnesota Wild so na domačem ledu dvorane Xcel Energy Center ugnali Boston Bruins s 4:2.

Ryan Hartman je imel gol in podajo, Jared Spurgeon pa dve podaji za Minnesoto. Cam Talbot je dosegel 24 obramb.

Kanadska zasedba Ottawa Senators, ki je edini naslov prvaka lige NHL osvojila leta 2007, je morala priznati premoč pred domačim občinstvom Columbus Blue Jackets, ki je slavil s 4:1.

Jack Roslovic je dvakrat zadel za Columbus v Canadian Tire Centru. Patrik Laine in Zach Werenski sta imela po dve podaji, Elvis Merzlikins pa je zbral 30 obramb za modre jopiče, ki so zmagali tretjič po vrsti.

Tyler Ennis je dosegel edini zadetek za Ottawo, Anton Forsberg je imel 35 obramb za Senators, ki so izgubili tretjič zaporedoma.

Uspešnejši so bili člani kanadske zasedbe iz olimpijskega Calgaryja Flames, ki so s 6:3 premagali New Jersey Devils. Matthew Tkachuk je na ledu dvorane Scotiabank Saddledome dosegel gol in dve podaji za Calgary, ki ima z 81 točkami najboljši izkupiček v pacifiški skupini.

Dillon Dube je imel gol in asistenco, po gol so prispevali Milan Lučić, Andrew Mangiapane, Brett Ritchie in Johnny Gaudreau. Jacob Markstrom je dosegel 30 obramb.

Calgary je zadnji šampionski naslov od treh osvojil leta 2004.