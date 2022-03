Cene nafte danes navzgor

Singapur, 17. marca - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju zvišale. Vlagatelji so še naprej pozorni na vojno v Ukrajini, se jim pa zdijo pomembno tudi drugo dogajanje, kot so denimo strogi ukrepi Kitajske ob regionalnih izbruhih okužb z novim koronavirusom. Ti škodijo gospodarstvu in s tem negativno vplivajo tudi na cene nafte.