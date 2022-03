Okrevanje na borzah v Aziji se nadaljuje

New York/Tokio, 17. marca - Tečaji delnic na borzah v Aziji so danes nadaljevali pot navzgor, dodatno so jih spodbujala pozitivna gibanja na Wall Streetu. Potem ko je ameriška centralna banka v sredo po pričakovanjih zvišala obrestne mere za četrt odstotne točke, je odpadel eden od faktorjev negotovosti, pravijo analitiki.