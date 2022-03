Varnostni svet drevi o razmerah v Ukrajini, v petek o ruskem predlogu resolucije

New York, 17. marca - Varnostni svet ZN se bo spričo vse slabših humanitarnih razmer v Ukrajini nocoj sešel na izrednem zasedanju. V petek bo medtem glasoval o ruskem predlogu s tem povezane resolucije. Ta zahteva dostop humanitarne pomoči in zaščito civilistov v Ukrajini, kar so zahodne države označile za višek cinizma in norčevanje iz mednarodne skupnosti.