Praznovanja ob dnevu svetega Patrika na Irskem se vračajo

Dublin/Washington, 17. marca - Na stotisoče irskih in tujih obiskovalcev bo po dveletnem premoru zaradi novega koronavirusa danes na Irskem spet praznovalo dan svetega Patrika. Organizatorji so obljubili, da bo glavna parada, ki bo potekala po ulicah v središču Dublina, večja in boljša kot kdajkoli prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.