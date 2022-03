State Department: Dogovor o jedrskem sporazumu z Iranom blizu

Washington, 17. marca - Tiskovni predstavnik State Departmenta je v sredo dejal, da so ZDA blizu dogovora z Iranom o oživitvi jedrskega sporazuma iz leta 2015, vendar pa še niso tam. Sporazum je propadel leta 2018, ko so ZDA pod tedanjim predsednikom Donaldom Trumpom od njega enostransko odstopile in ponovno uvedle sankcije proti Iranu.