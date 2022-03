Celjanke zanesljivo čez Ilirijo, Grosupeljčanke zmagale v Slovenskih Konjicah

Ljubljana, 16. marca - V 1. SKL za ženske se je nadaljeval drugi del tekmovanja v skupini za prvaka, kjer se je pričelo 2. kolo. Nedavno okronane pokalne zmagovalke, igralke Cinkarne Celja, niso imele težav z Akson Ilirijo, Grosupeljčanke pa so preživele gostovanje pri Konjičankah, ki so na koncu tekme celo prišle do meta za zmago.