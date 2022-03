Ministri EU za izobraževanje za olajšanje vstopa ukrajinskih otrok v izobraževalne procese

Ljubljana, 16. marca - Ministri EU za izobraževanje, med njimi slovenska ministrica Simona Kustec, so danes na neformalnem zasedanju poudarili, da je treba ukrajinskim otrokom olajšati vstop v izobraževalne procese in poskrbeti za njihovo čim lažjo integracijo, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje.