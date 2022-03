Brezovica, 16. marca - Odbojkarji Hiše na kolesih Triglav so na prvi tekmi osmine finala končnice v 1. DOL za moške v gosteh premagali ekipo Špana Brezovice s 3:0 (-22, -16, -20) in s tem storili velik korak k četrtfinalu in obstanku med odbojkarsko elito.