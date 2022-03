WHO zaskrbljena zaradi napadov na ukrajinski zdravstveni sistem

Ženeva, 16. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes sporočila, da so zdravstvene ustanove in osebje po vsem svetu tarča napadov, kakršnih še ni bilo, še zlasti v Ukrajini. "Na svetovni ravni še nikoli nismo videli takšne stopnje napadov na zdravstveno varstvo," je opozoril direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan.