Policijska uprava Koper ima do konca meseca odprt razpis za pomožne policiste

Koper, 16. marca - Policijska uprava (PU) Koper ima do 31. marca odprt javni razpis za kandidate za pomožne policiste. Pomožni policisti lahko postanejo državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v EU, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog, so pojasnili na današnji predstavitvi.