Evropske borze s krepko rastjo, cene nafte neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 16. marca - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali, osrednji indeksi so pridobili tudi več kot štiri odstotke vrednosti. Cene nafte se gibljejo neenotno in so pod 100 dolarji za 159-litrski sod. Tečaj evra je popoldne znova presegel 1,10 dolarja.