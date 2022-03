V Ljubljani razstava o razvoju javnega mestnega prometa

Ljubljana, 17. marca - Na ploščadi Muzeja novejše zgodovine Slovenije bodo danes popoldan odprli občasno fotografsko razstavo z naslovom Avtobusi in trolejbusi Ljubljane 1927-1994, ki prikazuje, s čim so se v polpretekli zgodovini prebivalci in obiskovalci Ljubljane prevažali po mestnih ulicah. Avtor razstave je dolgoletni ljubiteljski raziskovalec Jožef Trpin.