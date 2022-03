Skupina Telekom Slovenije ne občuti pomembnejšega neposrednega vpliva vojne v Ukrajini

Ljubljana, 16. marca - Konflikt med Rusijo in Ukrajino po trenutnih ocenah ne bo imel pomembnega neposrednega vpliva na denarne tokove in finančne vire skupine Telekom Slovenije, bo pa ta občutila posredne vplive, kot je zvišanje cen energentov in elektrike, prav tako je izpostavljena posameznim tveganjem v oskrbovalni verigi, je danes sporočila uprava Telekoma.