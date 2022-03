Od objektov v lasti DUTB za begunce primerna Era v Velenju in Aero v Celju

Ljubljana, 16. marca - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je zaradi pričakovanega večjega pritoka beguncev iz Ukrajine v Slovenijo pregledala objekte, ki jih ima v lasti, in vladi v uporabo ponudila tri. Predstavniki vlade so si objekte ogledali in potrdili primernost dveh objektov, poslovnih stavb Era v Velenju in Aero v Celju.