Ljubljana, 16. marca - Pred slalomisti in spustaši na divjih vodah je prvi domači tekmovalni konec tedna, ki bo v soboto in nedeljo v Tacnu. V soboto bo slalomska tekma v kanalu z mirno vodo in spust od Medvod do Tacna, v nedeljo pa še tekmovanje na divjevodaškem poligonu.