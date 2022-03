DZ danes tudi o nacionalnem programu visokega šolstva in znanstveni strategiji

Ljubljana, 17. marca - DZ bo danes v nadaljevanju redne seje med drugim obravnaval predloga resolucij o nacionalnem programu visokega šolstva 2030 in o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030. Na poslanskih klopeh bo tudi predlog zakona o prepovedi objavljanja javnomnenjskih raziskav o podpori politikom in političnim strankam.